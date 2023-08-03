В ближайшее время компания планирует заключить контракты по сотрудничеству с Алжиром и Эфиопией

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа "Русгидро" прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки, в ближайшее время планирует заключить контракты по сотрудничеству с Алжиром и Эфиопией, а также ведет переговоры с несколькими другими африканскими странами. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы компании по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергей Мачехин.

"У нас в проработке находится 15 проектов в 11 странах Африки. С коллегами из Росатома активно работаем в Египте, где мы проектируем гидротехническую часть и сооружения для атомной станции Эль-Дабаа. Нас хорошо помнят и знают в Судане, мы готовы вести с ними переговоры о модернизации их объектов", - сказал он.

По словам Мачехина, "Русгидро" ближе всего к заключению соглашений с Алжиром и Эфиопией. "Если смотреть на ближайшие возможные контракты, скорее всего, это будет Алжир, Эфиопия", - отметил Мачехин.

Кроме того, он уточнил, что компания сделала предложение коллегам из Чада по водоочистке и водному стоку, а также продолжает работать с партнерами в Ботсване. Помимо этого, "Русгидро" ведет переговоры с Угандой, которая испытывает проблемы с построенными за последние десять лет ГЭС, а также предлагает египетским партнерам обследовать Асуанскую плотину.

"Мы давно работаем с Угандой, ведем переговоры. В Уганде есть проблемы с действующими объектами, построенными за последнее десятилетие. Некоторые ГЭС сегодня даже не работают. Также предлагаем нашим египетским партнерам провести комплексное обследование Асуанской плотины", - добавил Мачехин.