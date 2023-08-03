Минфин рассчитывает получить в бюджет в августе 73,2 млрд рублей нефтегазовых доходов

По оценке ведомства, ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 августа увеличатся до 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в августе текущего года может получить 73,2 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается в материалах Минфина РФ.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 32,7 млрд рублей.

Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 августа увеличатся до 1,8 млрд рублей с 1,7 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей", - сказано в сообщении.