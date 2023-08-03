3 августа, 09:27

Мантуров сообщил, что российская продукция представлена почти в 80 странах

Российская продукция сейчас представлена почти в 80 странах - Мантуров.

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Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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