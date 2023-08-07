Кабмин дополнительно выделил 1 млрд рублей на инфраструктуру для отдыха детей

Премьер Михаил Мишустин отметил, что в России ежегодно действуют около 40 тыс. лагерей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство выделило дополнительные средства в размере 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Мы подробно обсуждали вопрос улучшения условий для детского отдыха с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко на встрече с сенаторами. Она очень внимательно относится к этому вопросу. <…> Удвоим финансирование - дополнительно направим еще 1 млрд рублей. Так что до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, и в них ежегодно будут отдыхать больше 20 тыс. детей и подростков", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что в России ежегодно действуют около 40 тыс. лагерей, где дети проводят свои каникулы, лагеря постоянно модернизируются и создаются новые. "По поручению президента в текущем году в бюджете выделен 1 млрд руб. на возведение около полусотни жилых помещений для детей в 15 регионах. В них уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тыс. ребят. Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами и оказалась очень и очень востребованной", - напомнил глава правительства.

Российский премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на то, что в лагерях дети с большой пользой проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты, исторические достопримечательности и памятники культуры, наберутся здоровья.

На встрече с премьером 4 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Мишустина дать поручение Минфину заложить в федеральный бюджет средства на продолжение проекта по модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Она отметила, что речь идет о небольших деньгах, которые дают колоссальный эффект.

Матвиенко напомнила, что в этом году субъектам Федерации были выделены в рамках софинансирования федеральные средства в размере 1 млрд рублей на строительство быстровозводимых модулей в детских лагерях. По ее словам, к 1 июня за рекордные 100 дней в 15 пилотных регионах России построено 49 жилых корпусов, организовано 2,5 тыс. новых дополнительных мест в 26 детских оздоровительных организациях, что позволит отдохнуть этим летом дополнительно более 10 тыс. детей.