В "Детском мире" считают, что арест доли Goldman Sachs не повлияет на ретейлера

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Наложение судом ареста на пакет акций "Детского мира", принадлежащих международному инвестбанку Goldman Sachs Group, не повлияет на процесс трансформации ретейлера в частную компанию, сообщили ТАСС в пресс-службе "Детского мира".

"Это никак не повлияет на процесс по преобразованию "Детского мира" из ПАО в частную компанию", - сказали в ретейлере.

Ранее банк "Открытие" подал иск о солидарном взыскании с ряда структур Goldman Sachs задолженности по генеральному соглашению по типовому модельному документу, разработанному Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) в размере 614,74 млн рублей.

Из материалов суда следует, что Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по соглашению, мотивируя это введенными против российского банка санкциями со стороны Великобритании и США. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка "Открытие" о принятии обеспечительных мер и, в частности, наложил арест на 37,023 млн акций ПАО "Детский мир" (примерно 5,01% капитала ретейлера), принадлежащих Goldman Sachs Group.

Ранее "Детский мир" объявил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В конце мая 2023 года дочерние структуры "Детского мира" запустили три программы приобретения акций ПАО. Одна из программ (приобретение акций через подачу заявок на торгах на Московской бирже) уже закончилась, заявления в рамках оставшихся двух программ принимаются по 8 августа 2023 года включительно.