9 августа, 10:47

Концерн E.ON намерен остаться в консорциуме по эксплуатации "Северного потока"

Компания ранее сообщала о списании своей доли в 15,5% в операторе газопровода

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германский концерн E.ON планирует остаться в консорциуме по эксплуатации "Северного потока", хотя ранее компания сообщала о списании своей доли в 15,5% в операторе газопровода Nord Stream AG. Об этом заявил журналистам финансовый директор Марк Шпикер.

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"Сейчас изучаются варианты, как можно осушить и защитить трубопровод", - приводит слова Шпикера газета Rheinische Post.

Коснувшись развития ситуации с ценами на газ, он высказал мнение, что на долгосрочную перспективу стоимость будет выше, чем до пандемии и конфликта на Украине. "Я считаю, что возврат в ближайшем будущем цен, которые мы имели в 2017, 2018, 2019 годах, до пандемии и войны на Украине, практически исключен", - полагает специалист.

"Надежные, постоянные энергоносители имеют свою цену, и это пока так и останется", - добавил Шпикер. "Динамика энергетического кризиса показала, что нужно еще больше учитывать в процессах все быстрее изменяющиеся рамочные условия", - считает он.

В опубликованном в марте годовом отчете E.ON говорилось, что концерн полностью списал свою долю в Nord Stream AG. Ранее свои доли в "Северном потоке" списали и другие иностранные инвесторы проекта, Wintershall Dea, Gasunie, а французская Engie понизила оценку своей доли лишь до €90 млн. 

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