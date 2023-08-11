Редомициляция VK в Калининград может дать импульс сотрудничеству компании с регионом

Генеральный директор Корпорации развития региона Андрей Толмачев отметил, что корпорация окажет VK всю необходимую поддержку при перерегистрации в САР

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Перерегистрация VK в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский даст новый импульс сотрудничеству региона с компанией. Такое мнение высказал ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Мы со стороны правительства Калининградской области приветствуем решение VK по редомициляции (смена юрисдикции компании) в наш регион. Уверен, что такое решение даст дополнительный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству", - сказал Лысков.

Генеральный директор Корпорации развития Калининградской области, которая является управляющей компанией САР в Калининграде, Андрей Толмачев заверил, что корпорация окажет VK всю необходимую поддержку при перерегистрации в САР. "Как управляющая компания САР, Корпорация развития готова оказать полный спектр услуг по реализации планов компании по редомициляции в кратчайшие сроки", - сказал он.

Регистрация компании в качестве резидента САР на острове Октябрьском означает новые инвестиции в российскую экономику и новые рабочие места в регионе, отметил Толмачев. "По действующему законодательству минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании в САР составляет 50 млн руб. Как показывает практика, компании нередко принимают решение о существенно больших вложениях на территории Российской Федерации в целом, а также активно включаются в социальные проекты нашего региона", - добавил он.

VK ранее сообщила, что акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

Специальный административный район на территории острова Октябрьский Калининградской области создан в августе 2018 года. Как сообщили ТАСС в Корпорации развития региона, в САР зарегистрировано 194 участника.