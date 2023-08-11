ЦБ представил экономические сценарии с учетом деглобализации и ростом инфляции

По оценкам Банка России, реализация рисков в обоих сценариях приведет к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики в 2024-2025 годах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением стран на блоки и ростом инфляционного давления. Это следует из проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что основные риски для российской экономики связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. Поэтому регулятор рассматривает два альтернативных сценария - предполагающий большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и рост санкционного давления на РФ (сценарий "Усиление фрагментации"), а также учитывающий дополнительно с этим возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису ("Рисковый").

Реализация рисков в обоих сценариях, по оценкам Банка России, приведет к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики в 2024-2025 годах. При этом усиление фрагментации в мире может оказать давление на экономический рост и снижение цен на нефть Urals до $45 за баррель к 2025 году. В рисковом сценарии ЦБ, несмотря на финансовый кризис, ВВП РФ все равно не опустится ниже уровня 2020 года, однако цены на нефть к 2025 году могут упасть до $30 за баррель.