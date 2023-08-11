Умеренный рост ВВП, несмотря на снижение цен на нефть. Что прогнозирует ЦБ к 2026 году

Цены на сырье, в том числе нефть, из-за деглобализации будут снижаться, однако ВВП России даже при рисковом сценарии не опустится ниже значений 2020 года. Такой прогноз дается в докладе Банка России "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".

ЦБ планирует выйти к 2026 году на 1,5-2,5% роста ВВП, а ключевую ставку вернуть в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5%.

ТАСС собрал ключевые тезисы доклада.

Базовый сценарий

Базовый сценарий развития российской экономики до 2026 года основан на предположении, что геополитические условия не изменятся, а нынешние санкции против РФ останутся.

В этом случае ВВП России сможет выйти на сбалансированные 1,5-2,5% роста. Однако на значении показателя скажется процесс деглобализации - в результате цена барреля нефти марки Urals составит к 2025 году $45.

Ключевую ставку ЦБ рассчитывает вывести к 2026 году в долгосрочный нейтральный диапазон 5,5-6,5% (сейчас - 8,5%), но решение будет принимать с учетом ситуации. При этом льготное кредитование не рассматривается как эффективный механизм долгосрочной поддержки экономики: "Сужается пространство для рыночного кредита экономике, совместимого с ценовой стабильностью, растет нагрузка на бюджет".

Инфляцию планируется стабилизировать на уровне 4%, дальнейшее значение таргета будет оцениваться позже. Потребление домохозяйств, которое в 2023 году растет на 6-8%, снизится "на фоне ослабления импульса восстановления, а также вследствие более жесткой денежно-кредитной политики, требуемой для возвращения инфляции к цели".

Рисковый сценарий

При рисковом сценарии цена барреля нефти может упасть до $30, полагают в ЦБ. Может увеличиться и санкционное давление - однако в этом случае проблема может стать мировой: "Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики".

В результате темпы роста российской экономики будут ниже, чем в базовом сценарии, полагают эксперты ЦБ. В то же время ВВП России и в этом случае ниже значений 2020 года не опустится.

Инструменты влияния

Ограничения, уже введенные ЦБ, "компенсируют эффект введенных внешних санкций, направленных на стимулирование вывода капитала зарубежных инвесторов". Их можно смягчить - но только на двусторонней основе.

Курс рубля в любом случае остается плавающим. Однако его значение определяется "балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров и в меньшей - потоками капитала".

Для поддержания финансовой стабильности Банк России может проводить валютные интервенции. Однако использовать для этого ЦБ будет юани, "учитывая блокировку валютных счетов".