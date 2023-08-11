Нигер не смог выплатить по своим гособлигациям $19 млн

Платежи приходились на 11 августа

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Нигер не выплатил $19 млн в счет погашения очередного выпуска своих государственных облигаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу UMOA-Titres, которая является кредитной структурой Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).

Платежи приходились на 11 августа. 31 июля Минфин Нигера не смог выплатить $3,76 млн основного долга по своим гособлигациям после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и ЗАЭВС ввели против него санкции. В банках стран Западной Африки заморожены все государственные счета и активы Нигера, где власть 26 июля захватили мятежники в результате государственного переворота.

На минувшей неделе рейтинговое агентство Moody’s понизило с В3 до Саа2 суверенный рейтинг Нигера в иностранной и национальной валютах. При этом оно предупредило, что возможно дальнейшее снижение рейтинга африканской страны.