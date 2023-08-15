РБК: безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет РФ превысили 50 млрд рублей

Как отмечает издание, власти начали получать безвозмездные взносы с декабря 2022 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Безвозмездные сборы от бизнеса в России превысили 50 млрд рублей в 2023 году благодаря комиссии за продажу активов иностранцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".

Как отмечает издание, власти начали получать безвозмездные взносы с декабря 2022 года. По состоянию на 10 августа текущего года поступления составили 54 млрд рублей.

По данным РБК, указанные взносы отражаются по статье "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". В декабре 2022 года статья впервые за несколько лет пополнилась миллиардными сборами - почти 3 млрд рублей, с учетом этих данных казна уже собрала 57 млрд рублей, отмечает издание.

О размере и работе взносов

Все сделки по продаже российских активов, принадлежащих иностранным лицам из недружественных стран, подлежат одобрению подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Такие активы должны продаваться со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки, добавляет РБК.

На текущий момент размер взноса, который обозначен как "добровольный", должен быть не ниже 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и 10% от рыночной стоимости, если дисконт более 90% - взнос направляет покупатель, отмечает РБК. Издание направило запрос в пресс-службу Минфина.

В конце июля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью ТАСС, что минимальный взнос налога при уходе из России составляет 10%, однако некоторые владельцы компаний готовы заплатить сбор в 15%.