В Минторге Лаоса сообщили о планах страны начать прием российских карт "Мир"

Сейчас они принимаются на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Лаос планирует обеспечить российским туристам возможность использовать в стране карты платежной системы "Мир". Об этом заявил ТАСС генеральный директор института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли Лаоса доктор Кеоморакот Сидлаконе на полях ХI Московской конференции по безопасности.

"Да, планирует", - сказал он в ответ на вопрос, намерена ли страна предоставить российским туристам возможность пользоваться картами "Мир".

В настоящее время карты "Мир" принимаются на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.