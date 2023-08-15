В МТС назвали глобальной реформой регулирования индустрии проект стратегии отрасли связи

Компания напоминает, что текущее законодательство было создано во время, когда в основе регулирования были технические требования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года, который был представлен на общественное обсуждение 15 августа, является глобальной реформой регулирования отрасли. Стратегия должна определить, куда движется индустрия связи. Такое мнение ТАСС выразили в сотовом операторе МТС.

Компания напоминает, что текущее законодательство было создано во время, когда в основе регулирования были технические требования. Сейчас же появляются новые технологии, сервисы и услуги, и они требуют переосмысленного подхода к регулированию.

"И стратегия представляет собой глобальную реформу регулирования отрасли. Она должна определить, куда отрасль движется, какие вызовы перед ней стоят. В том числе обозначить те результаты, к которым отрасль должна прийти в результате реализации стратегии", - считает оператор.

В МТС отдельно подчеркнули, что на этапе дальнейшего обсуждения проекта ожидают всесторонней оценки инициатив и опасений бизнеса, которые еще не в полной мере отражены в существующем документе. "Надеемся, что благодаря участию в работе экспертной команды Минцифры, эти чаяния будут услышаны и реализованы", - отметили в компании.

О стратегии

Минцифры 15 августа выставило на общественное обсуждение проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Общественное обсуждение документа продлится до середины сентября 2023 года, а после министерство планирует внести документ в правительство. Стратегия реализуется в два этапа: c 2023 по 2030 и с 2031 по 2035 годы.

В ней содержится несколько целей, в том числе завершение использования технологии 3G в России, а также опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года. Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек. К этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G.

Помимо этого в планы по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств, а также социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/ с.

В документе приводятся и опасения. Так, дальнейшее применение принципа сетевой нейтральности может негативно сказаться на развитии инфраструктуры связи, поэтому необходимо создание правовых и финансово-экономических механизмов для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями.

Согласно проекту, операторам связи могут начать выдавать льготные кредиты для приобретения российского телеком-оборудования в рамках долгосрочных контрактов, а на само это оборудование может быть введен утилизационный сбор. В российском законодательстве в дальнейшем может быть прописана категория "доверенного" телекоммуникационного оборудования.

Также Минцифры предложило создать механизм совместного использования радиочастот гражданскими операторами и спецпотребителями для развития сотовой связи на основе доверенного телекоммуникационного оборудования. Отдельно предлагается внедрить экономически обоснованную ежегодную индексацию тарифов на услуги связи операторами, которая позволит повысить их инвестиционные возможности.