В РЖД заявили о начале укладки новых путей рядом с поврежденным участком БАМа

Специалисты начали осушать грунт и формировать насыпь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" начал укладывать новый путь рядом с поврежденным участком на месте размыва Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили в пресс-службе компании.

"На месте размыва БАМа на перегоне Нижнеангарск - Холодная уже укладываем новый путь, рядом с поврежденной ниткой. Не дожидаясь пока вода полностью спадет, начали осушать грунт и формировать насыпь", — говорится в сообщении.

При этом в холдинге подчеркнули, что основные силы на текущий момент направлены на помощь региональным властям в ликвидации прорыва защитной дамбы и возвращении реки Холодная в русло.