Жители Алма-Атинской области на публичных слушаниях поддержали строительство АЭС

Эксперты рассказали о воздействии станции на окружающую среду, на биологическое разнообразие, о влиянии на водные ресурсы, об этапе подготовки к строительству и технических аспектах, сообщили в Минэнерго Казахстана

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Население села Улькен Алма-Атинской области Казахстана на публичных слушаниях поддержало строительство атомной электростанции в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"22 августа 2023 года в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС. На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий", - говорится в сообщении.

В слушаниях приняли участие местные жители, СМИ, представители общественного совета Алма-Атинской области, Министерства энергетики Казахстана, администрации Алма-Атинской области, Национального ядерного центра, Института ядерной физики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции". "Эксперты подробно рассказали о воздействии АЭС на окружающую среду, на биологическое разнообразие, о влиянии на водные ресурсы, об этапе подготовки к строительству АЭС, технических аспектах АЭС, потенциале Казахстана в развитии АЭС, а также о перспективах развития региона при строительстве АЭС", - пояснили в пресс-службе.

После публичных слушаний в селе Улькен местным представительным органом Алма-Атинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района.

О строительстве АЭС

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В соответствии с законодательством, решение о строительстве ядерных установок принимает правительство Казахстана при согласии местных представительных органов. В ноябре 2022 года на очередной сессии местного представительного органа Алма-Атинской области принято решение дать согласие на строительство АЭС при условии поддержки жителей района. В связи с этим 22 августа в селе Улькен состоялись публичные слушания по вопросу строительства АЭС.

При получении согласия местного представительного органа на строительство АЭС правительство Казахстана примет решение о выборе района размещения станции, состоится выбор технологии АЭС. После этого проведут инженерные изыскания по размещению и проектированию АЭС, состоится подготовка предпроектной документации. Затем пройдут общественные слушания, целью которых будет оценка проектной документации по строительству АЭС. Только после этого будет принято решение правительства Казахстана о строительстве АЭС.