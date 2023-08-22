BelkaCar до конца августа запустит в тестовом режиме рейтинг вождения

Компания также запустит раздел "Дополнительные вопросы при осмотре авто", который позволит дать пользователям больше возможностей сообщить о проблемах, найденных при осмотре автомобиля и оперативно уведомить об этом службу поддержки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис BelkaCar в тестовом режиме до конца августа запустит рейтинг вождения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рейтинг призван дать прозрачную оценку поведению пользователя на дороге и напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения, бережному отношению к окружающим и к автомобилям сервиса. Система будет запущена в тестовом режиме до конца августа", - сообщили в пресс-службе.

Комментируя инцидент с ребенком, который укололся о шприц с мефедроном на заднем сиденье каршерингового автомобиля, в пресс-службе ТАСС сообщили, что компания добавит в рейтинг дополнительные функции "с учетом текущей ситуации".

Рейтинг будет доступен в личном кабинете пользователя в приложении. Он строится на данных о стиле вождения, в частности, в нем будут зафиксированы экстремальные ускорения и торможения, по статусу по штрафам ГИБДД и нарушениям внутренних правил сервиса - грязь, мусор и посторонние предметы в салоне, курение, пояснили в пресс-службе. Информация о состоянии рейтинга каждого водителя будет обновляться на основании данных после каждой поездки. "В зависимости от поведения пользователя и того, принимает ли он во внимание рекомендации сервиса, будет приниматься решение о наложении дополнительных санкций, вплоть до исключения пользователя из сервиса в случае систематических нарушений", - подчеркнули в пресс-службе.

Компания также запустит раздел "Дополнительные вопросы при осмотре авто", который позволит дать пользователям больше возможностей сообщить о проблемах, найденных при осмотре автомобиля и оперативно уведомить об этом службу поддержки. Результаты ответов пользователей по функции "Дополнительные вопросы при осмотре" также будут влиять на рейтинг вождения, добавили в компании.

Функция рейтинга водителей также присутствует и в каршеринговом сервисе "Яндекса".

Ранее ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что ребенок укололся о шприц с мефедроном, воткнутый на заднем сиденье каршерингового автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.