Росатом прорабатывает с Белоруссией решения в сфере утилизации химических отходов

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии отметил, что компания сформировала "большое количество референций по работе с экологическим наследием"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Росатом прорабатывает с белорусской стороной экологические решения, в том числе в сфере утилизации химических отходов. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии российской госкорпорации Андрей Лебедев.

"Сегодня мы при взаимодействии с профильным министерством Республики Беларусь прорабатываем данные вопросы и те технологические решения, в том числе экологические решения в части экономики замкнутого цикла, которые могли бы быть востребованы здесь, на территории Республики Беларусь", - сказал Лебедев в кулуарах проходящей в Минске II Международной специализированной выставке Ecology Expo.

Директор направления отметил, что Росатом сформировал "большое количество референций по работе с экологическим наследием". "Работаем с такими уникальными объектами, как "Красный бор", полигон токсичных промышленных отходов в Ленинградской области, [промплощадка] "Усольехимпрома", Байкальский ЦБК на территории Иркутской области. Поэтому референтные и порой уникальные решения могут быть востребованы и при работе с другими объектами [экологического] наследия", - сказал Лебедев.

В конце мая глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал о том, что Росатом начинает работу над проектом ликвидации отходов закрытого химического завода "Наирит" в Ереване.