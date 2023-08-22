22 августа, 14:28
Военная операция на Украине

На строительство водопровода в Днепропетровской области выделили еще $190 млн

Как сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, он должен обеспечить водой минимум 1 млн человек, пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил дополнительные 7 млрд гривен (около $190 млн) на строительство 150-километрового магистрального водопровода, который обеспечит водой минимум 1 млн человек в Днепропетровской и Николаевской областях, пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Уже начала работать первая нить водопровода на участке Ингулец - Кряжево. Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога, - приводит слова Шмыгаля пресс-служба правительства. - Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительно еще 7 млрд гривен для продолжения работ по строительству водопровода".

Таким образом, стоимость строительства выросла более чем в четыре раза - ранее на эти цели было выделено 1,5 млрд гривен (около $40 млн).

Шмыгаль также отметил, что в целом на все меры, связанные с последствиями прорыва ГЭС (без учета строительства водопровода), выделено 4,6 млрд гривен ($124,5 млн).

Украинские власти объявили о начале создания водопровода в начале июля. Проект предусматривает строительство водопроводов Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица - Томаковка. Реализация проекта обеспечит водой минимум 1 млн человек в Днепропетровской и Николаевской областях. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация