22 августа, 14:50,
обновлено 22 августа, 15:27

Путин назвал динамику зарплат показателем эффективности управленческих команд в регионах

© ТАСС/ Ruptly

Президент заявил, что "нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание глав регионов на то, что динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации является одним из главных показателей эффективности их управленческих команд.

"Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации - это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций к созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация