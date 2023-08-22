Путин назвал динамику зарплат показателем эффективности управленческих команд в регионах

Президент заявил, что "нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание глав регионов на то, что динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации является одним из главных показателей эффективности их управленческих команд.

"Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации - это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций к созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%.