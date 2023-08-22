Киев предложил Еврокомиссии компенсировать затраты украинских фермеров на доставку зерна

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, компенсация может составить €30 за тонну

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты в размере €30 за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Минагрополитики и правительство обратились к Еврокомиссии по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в размере €30 за одну тонну. Предоставление таких субсидий, которые будут платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшит экспорт, в том числе положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию", - приводятся слова Высоцкого на сайте ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Афинах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости обеспечения свободного доступа украинской аграрной продукции на рынки стран Евросоюза, выразив надежду на снятие ограничений с 15 сентября.

Пять восточноевропейских стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) столкнулись осенью прошлого года с острой проблемой затоваривания их рынков украинским зерном, в результате чего закупочные цены упали до опасного для местных фермеров уровня. Попытки Еврокомиссии урегулировать проблему путем выделения фермерам этих стран экстренной помощи в €100 млн ни к чему не привели. С конца марта текущего года эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только транзит. Еврокомиссия пыталась протестовать, назвав это нарушением норм единого рынка ЕС, однако под давлением аграрного лобби была вынуждена утвердить ограничения на период с 2 мая по 2 июля, а затем продлить их срок до 15 сентября.

После прекращения действия черноморской зерновой сделки поток украинского зерна в Европу по суше вырос, в результате чего Польша объявила о необходимости продлить запрет на его ввоз на ее территорию как минимум до конца года.