23 августа, 06:13,
обновлено 23 августа, 06:26

РЖД сообщили о запуске сквозного движения поездов по БАМу

Иван Шаповалов/ ТАСС
© Иван Шаповалов/ ТАСС

Как отметили в пресс-службе холдинга, первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыто после завершения восстановительных работ в полном объеме как для пассажирских, так и для грузовых поездов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

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"Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации происшествия было привлечено более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

20 августа произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС регионального характера. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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