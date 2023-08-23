23 августа, 10:56,
обновлено 23 августа, 11:31
Саммит БРИКС - 2023

В Китае заявили о необходимости БРИКС наращивать сотрудничество в цифровой экономике

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай также собирается создать "научно-технический инкубатор новой эры для стран БРИКС", чтобы оказать поддержку достижениям в области научных и технологических инноваций

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Китай выступает за то, чтобы страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) нарастили практическое сотрудничество, особенно в цифровой экономике. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС.

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"Страны БРИКС должны быть вместе на пути развития и подъема, выступать против попыток разъединения и экономического принуждения. Необходимо сосредоточиться на практическом сотрудничестве, особенно в областях цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок и так далее, в целях содействия взаимодействию в сфере экономики, торговли и финансов", - сказал он.

Китай, сообщил Си Цзиньпин, также собирается создать "научно-технический инкубатор новой эры для стран БРИКС", чтобы оказать поддержку достижениям в области научных и технологических инноваций. В то же время, по словам председателя КНР, перед странами объединения стоят серьезные проблемы, и для достижения целей устойчивого развития предстоит пройти долгий путь. При этом он указал на то, что развитие является правом всех стран, а не привилегией отдельных.

Очередной саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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