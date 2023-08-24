Эксперт считает, что Путин и Эрдоган на переговорах решат судьбу зерновой сделки

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Планируемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина позволят определить судьбу как черноморской зерновой инициативы, так и возможных консультаций по урегулированию на Украине. Такое мнение ТАСС высказал директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи.

Телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана ранее сообщил, что встреча президентов России и Турции может состояться в РФ в сентябре.

"Совершенно очевидно, что вопрос возобновления зернового соглашения будет одним из основных на встрече двух президентов. Очевидно и то, что Эрдоган будет выступать за восстановление черноморского коридора в его прежнем формате, который является наиболее безопасным и экономически оправданным. Альтернатив этому варианту практически нет. Договоренности по зерновому коридору неизбежно выведут лидеров двух стран на перспективы урегулирования на Украине, в частности на переговорный процесс. Диалог неизбежен. Чем быстрее Россия и Украина сядут за стол переговоров, тем меньшими последствиями для двух стран и региона в целом обернется этот конфликт", - сказал собеседник агентства.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил пресс-секретарь.