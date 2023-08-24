Лавров: глава НБР БРИКС понимает задачи развития в интересах стран организации

Глава МИД РФ обратил внимание на договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платежных систем

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф полностью понимает стоящие перед ней задачи развития в интересах стран - членов этой структуры, независимо от искусственных препон Запада. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прежние руководители этого банка в общем-то превышали свои полномочия и искажали уставные цели, которые стояли при создании Нового банка развития", - сказал он, отвечая на вопрос об "удельном весе России в объединении" с учетом отказа НБР от новых инвестиционных проектов в РФ. В этой связи Лавров указал, что "вес России не связан с тем, что решает Новый банк развития", но принятые ранее решения о заморозке уже одобренных проектов на территории РФ были неправомерны.

"Новый президент Дилма Руссефф полностью понимает задачи, которые перед ней стоят в соответствии с упомянутыми уставными документами, - развивать банковские отношения, развивать финансирование промышленных и прочих проектов в интересах стран - членов Нового банка развития, не завися от тех искусственных препон, которые строят те же самые международные валютно-финансовые структуры под руководством Соединенных Штатов", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платежных систем. "Это будет тоже вклад в обеспечение эффективной работы Нового банка развития. Поэтому я бы здесь не стал говорить о чьем-то удельном весе, в конце концов удельный вес каждой страны можно измерять по членству в ООН, сколько у каждой страны веса, сколько сотрудников по ее квоте работает в секретариате", - отметил он.

Равноправие для всех

Лавров также указал на отличие БРИКС от западоцентричных структур. "В том-то и отличие, понимаете, БРИКС от той же "семерки" и других западоцентричных структур. В "семерке" все слушают Соединенные Штаты, - сказал он, отметив, что стратегический курс там определяет Вашингтон. - В БРИКС совершенно другой подход в работе. И сегодня, и вчера на закрытой встрече очень много об этом говорили. И не случайно, отвечая на предыдущий вопрос, я сказал о взрывном интересе к взаимодействию с БРИКС, к вхождению в БРИКС".

Глава МИД РФ подчеркнул, что в БРИКС все по-другому, все по-честному и "равноправие обеспечено для каждого участника". "И если кого-то не устраивает то или иное решение, значит консенсуса не будет. Если у кого есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки, найти решения, которые будут помогать обеспечивать единство, - отметил он. - Достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника".

Министр иностранных дел России указал, что консенсусно достигнутые договоренности гораздо более устойчивые, более долговременные и более результативные.