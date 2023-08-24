Приглашенные в БРИКС страны нарастили почтовый обмен с РФ за полгода на 88%

В "Почте России" сообщили, что высокие темпы роста демонстрирует как импорт, так и экспорт почтовых отправлений

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почтовый обмен между Россией и приглашенными в БРИКС странами за первое полугодие 2023 года увеличился на 88% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Обмен почтой между Россией и приглашенными в БРИКС странами - Аргентиной, Египтом, Саудовской Аравией, Ираном, Эфиопией и Объединенными Арабскими Эмиратами за первое полугодие 2023 года вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в пресс-службе.

В "Почте России" отметили, что высокие темпы роста демонстрирует как импорт, так и экспорт почтовых отправлений. Так, среди стран - экспортеров почтовых отправлений по темпам роста лидируют Аргентина и ОАЭ. "Объем EMS-отправлений из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию вырос более чем в 14 раз. В то же время из Аргентины приехало на 200% больше EMS-отправлений за год", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, наиболее активными импортерами из числа новых членов БРИКС в первой половине 2023 года стали ОАЭ, Египет и Аргентина. Лидером же по темпам роста, по данным российского почтового оператора, стала Аргентина. Согласно приведенным данным, количество посылок из южноамериканской страны возросло в восемь раз по сравнению с 2022 годом. Далее следуют ОАЭ с ростом объемов посылок в 53%, а тройку лидеров по увеличению приема посылок из России закрывает Египет с 23%.