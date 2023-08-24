Эксперт: итогом расширения БРИКС станет потеря США влияния на мировой рынок нефти

По словам ирландского экономиста Филипа Пилкингтона, итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге можно назвать значительными в том числе и потому, что он символизирует окончание экономической изоляции Ирана

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. США потеряют возможность влиять на мировой рынок нефти после того, как БРИКС пополнится новыми членами в виде Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон в колонке для британского портала UnHerd.

"Присоединение Саудовской Аравии и ОАЭ имеет чрезвычайно важное значение. Раньше Соединенные Штаты полагались на монархии Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию, для осуществления контроля над ценами на нефть. С их присоединением к БРИКС вполне вероятно, что Америка утратит всякий контроль над ценами на нефть в обозримом будущем", - указал эксперт.

Как отметил Пилкингтон, итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге можно назвать значительными в том числе и потому, что он символизирует окончание экономической изоляции Ирана. "Учитывая, что эта страна является восьмым крупнейшим производителем нефти и обладает третьими крупнейшими доказанными запасами нефти, это существенное экономическое и геополитическое событие", - добавил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.