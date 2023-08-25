25 августа, 06:56

"Ъ": Минцифры планирует ужесточить условия включения российского ПО в реестр

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Как сообщает газета, в ведомстве планируют обязать разработчиков ПО адаптировать софт, который рассчитывает на попадание в реестр, под работу минимум с одним российским процессором, внесенным в соответствующий реестр Минпромторга, а также двумя отечественными ОС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минцифры намерено внести поправки в постановления, регулирующие процедуру включения российского программного обеспечения в реестр отечественного ПО, сообщил "Коммерсантъ".

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Из документа следует, что министерство хочет обязать разработчиков ПО адаптировать софт, который рассчитывает на попадание в реестр, под работу минимум с одним российским процессором, внесенным в соответствующий реестр Минпромторга, а также двумя отечественными ОС, отмечает газета.

"Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков", - уточнили изданию в министерстве.

Разработка ПО и его адаптация для работы с ОС требуют долгого времени, в связи с чем Минцифры "уже сейчас озаботилось введением таких требований, это в полной мере соответствует стратегии развития микроэлектроники в России", добавили газете в Минпромторге.

Источники "Коммерсанта" сообщили, что документ направлен на обсуждение в профильные компании. Также один из источников уточнил, что документ обсуждался с компаниями в июле. В Минцифры "Коммерсанту" сообщили, что рассчитывают утвердить новые правила уже в 2023 году. Но вступать в силу они будут "поэтапно начиная с 2024 года". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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