Песков: конкретных итогов обсуждения поставок зерна между РФ, Турцией и Катаром пока нет

Пресс-секретарь президента сообщил, что обсуждение продолжится в ближайшее время на высоком и высшем уровне

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обсуждение договоренностей по поставкам зерна с участием России, Турции и Катара продолжится в ближайшее время на высоком и высшем уровне. Конкретных итогов пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет, но предстоят в Москве и сегодня (во время визита главы МИД Турции Хакана Фидана - прим. ТАСС), и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативно это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", - сказал он.

Представитель Кремля также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что Москва готова "незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".

В российском дипведомстве накануне переговоров в Москве глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана сообщили, что стороны намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.