Казахстан и "Газпром" ведут расчеты по газопроводу для газификации севера страны

Вопрос его продления до Китая пока преждевременен, отметил казахстанский вице-министр энергетики Асхат Хасенов

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана ведут с "Газпромом" расчеты по газопроводу для газификации северных территорий страны, вопрос его продления до Китая пока преждевременен, заявил ТАСС вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов.

"Договоренности еще такой нет. Мы на сегодняшний день расчеты ведем совместно с "Газпромом". Со своей стороны мы свое потребление, то, что будут потреблять наши энергогенерирующие мощности, наши ТЭЦ, все эти показатели свои мы знаем и видим. Поэтому дальше будем <...> считать, сколько будет стоимость газа и сколько будет капитальных затрат стоить нам построить трубу", - сказал он в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

По его словам, вопрос продления газопровода до Китая пока не стоит. "Пока вопрос на уровне обсуждений технико-экономических параметров", - отметил Хасенов.

Ранее министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев говорил, что министерство изучает вариант закольцовки магистрального газопровода "Сарыарка" с газопроводом из РФ, "Газпром" должен завершить разработку предварительного технико-экономического обоснования в июле, после получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны.

Согласно информации, представленной министром на слайде, стоимость проекта газификации составит 1,9-2 трлн тенге ($4,2-4,4 млрд), проектная мощность - 40 млрд куб. м в год.

В апреле Саткалиев заявлял, что казахстанская компания QazaqGaz и "Газпром" согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. По словам министра, этот газопровод имеет возможность продолжения в Китай, но сейчас речь идет только о покрытии потребностей Казахстана.