"Софтлайн" рассматривает вывод локальных продуктов на рынки дружественных стран

Как отметил гендиректор компании Владимир Лавров, "Софтлайн" формирует подходы и стратегии для выхода на рынки дружественных стран, где нет больших барьеров для работы компании РФ или предприятия с российскими корнями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Софтлайн" рассматривает возможность вывода своих локальных продуктов на рынки дружественных стран. Об этом в ходе эфира в Telegram-канале "Мои инвестиции" сообщила директор по связям с инвесторами "Софтлайна" Александра Мельникова.

"У нас есть достаточно агрессивная цель по выходу на рынки дружественных стран. Там мы тоже смотрим на интересные цели для приобретения. Мы также смотрим на возможность вывода локальных продуктов на рынки дружественных стран, помощь нашим клиентам в выходе на эти рынки", - сказала она.

Также компания, по ее словам, рассматривает возможное оказание услуг на рынках дружественных стран - например, услуг заказной разработки.

Генеральный директор компании Владимир Лавров сообщил, что "Софтлайн" формирует подходы и стратегии для выхода на рынки дружественных стран, где нет больших барьеров для работы российской компании или компании с российскими корнями. "Мы смотрим и на то, что называется СНГ, мы смотрим на Ближний Восток, на Северную Африку, на Юго-Восточную Азию. Безусловно, мы тут идем от тех продуктов и тех сервисов, которые могли бы быть интересны соответствующим клиентам", - добавил он.

В июле 2022 года Softline объявила о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал не зависимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.