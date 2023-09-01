Путин: построенный на нанотехнологиях боевой самолет будущего будет размером с муху

Президент не исключил, что обучение основам нанотехнологий могут ввести в специализированных классах

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал школьникам, каким может получиться военный самолет, построенный по нанотехнологиям. Глава государства не исключил, что обучение основам нанотехнологий может быть введено в специализированных классах, и рассказал о беседе про такие технологии с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Во время открытого урока "Разговор о важном" к Путину обратилась десятиклассница Мария Лебедева из Алтайского края с предложением ввести в качестве факультативного предмета нанотехнологии в 10-11-х классах физико-математической и химико-биологической направленности. "Можно. Надо к этому всегда относиться очень аккуратно, к новым предметам, но во всяком случае, как дополнительное обучение в каких-то специализированных школах можно внедрять", - согласился президент. По его мнению, "обязательно нужно это делать, потому что это [нанотехнологии] - одно из тех направлений, за которым будущее".

Путин обратил внимание на то, что нанотехнологии могут применяться в самых разных сферах. "Они везде. Это не только оборона, хотя в обороне это само собой", - указал глава государства. "Сегодня у нас существует летательный аппарат - самолет, так вот можно сделать летательный аппарат с использованием нанотехнологий размером с муху, а выполнять будет почти те же самые функции, вот что такое нанотехнологии", - привел пример президент.

По его словам, нанотехнологии - "это новые материалы, это одно из направлений революции во всех сферах жизни". "Нанотехнологии - это миллиардная частица от метра, а сейчас уже говорят о том, что надо постепенно использовать наночастицы как триллионные частицы метра", - заметил глава государства. "Судя по всему, наверное, боюсь показаться смешным, но микромир такой же бесконечный и бескрайний, как космос, и это впечатляет", - признался Путин. На его взгляд, "здесь огромные, просто колоссальные возможности для развития любой сферы деятельности и для страны в целом".

"Мы вчера только с председателем правительства поздно вечером встречалась и об этом говорили. Всячески будем стараться развивать эту сферу деятельности, в том числе и в образовательном процессе", - заверил президент.