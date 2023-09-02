Поломка самолета Бербок привела к дополнительным расходам в размере более €104 тыс.

По информации Der Spiegel, в эту сумму включены затраты на обратный путь, который пришлось совершить членам правительственной делегации и пяти специальным гостям регулярным рейсом из ОАЭ

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Отмена поездки министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона в середине августа из-за поломки правительственного самолета привела к дополнительным затратам в размере более €104 тыс. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ МИД ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По данным журнала, в связи с отмененной поездкой Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи внешнеполитическое ведомство Германии на текущий момент понесло расходы в размере около €104 331. В эту сумму включены затраты на обратный путь, который пришлось совершить членам правительственной делегации и пяти специальным гостям регулярным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. "Очень небольшая часть делегации" продолжила путешествие регулярными рейсами в планируемые страны в Тихоокеанском регионе, например, для возврата артефактов в Австралию.

Сама Бербок вернулась обратно в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates.

Дагделен резко раскритиковала главу МИД ФРГ, обвинив министра в нарушении предвыборных обещаний. "Если бы министр Бербок более активно использовала регулярные рейсы, как она сама однажды объявила, это было бы дешевле для налогоплательщиков и более благоприятно для климата", - утверждала депутат.

О поломке самолета Бербок

15 августа Бербок сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.

До этого агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Вторая попытка Бербок улететь из Абу-Даби также провалилась. Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Командир воздушного судна заметил, что ничего подобного "никогда не было". После инцидента Военно-воздушные силы Германии приняли решение вывести из эксплуатации два самолета данной модели, используемые правительством ФРГ.

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532.