4 сентября, 14:01,
обновлено 4 сентября, 14:18

Эрдоган заявил о договоренности поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны

Касильников Станислав/ ТАСС
© Касильников Станислав/ ТАСС

Президент Турции также приветствовал участие в этой работе Катара

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе переработки и отправки российского зерна в бедные страны.

"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны", - сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров в Сочи. Эрдоган также приветствовал участие в этой работе Катара. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКатарТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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