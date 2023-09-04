Эрдоган заявил о договоренности поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны

Президент Турции также приветствовал участие в этой работе Катара

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе переработки и отправки российского зерна в бедные страны.

"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны", - сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров в Сочи. Эрдоган также приветствовал участие в этой работе Катара.