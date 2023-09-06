На Украине сообщили о готовности теплоэлектростанций страны к зиме на 30%

Если не будет ускорено восстановление объектов генерации, Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии, отметила советница министра энергетики Елена Зеркаль

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские теплоэлектростанции только на треть готовы к зиме. Об этом сообщила советница министра энергетики Елена Зеркаль.

"План восстановления генерации выполнен на одну треть", - приводит ее слова издание "Страна".

По словам Зеркаль, если не будет ускорено восстановление объектов генерации, Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии. В то же время, как утверждает советница, электросети страны готовы на 98%, а атомные электростанции - на 70%.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В августе глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский признал, что успешное прохождение отопительного сезона в стране находится под угрозой срыва, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. В компании "Укрэнерго" заявляли о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ставки сообщил, что в стране готовят комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры страны. Подробности он не уточнил. Ранее в офисе президента признали, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в связи с этим призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.