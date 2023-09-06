6 сентября, 10:26,
обновлено 6 сентября, 10:41

В МИД РФ заявили о приостановке работы ООН по меморандуму с Россией в зерновой сделке

Организация перестала направлять Москве регулярные отчеты о проделанной работе, сообщили в дипведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Деятельность по обеспечению реализации меморандума Россия - ООН в рамках зерновой сделки фактически приостановлена, всемирная организация перестала направлять Москве регулярные отчеты о проделанной работе. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.

"В настоящее время соответствующая деятельность [обеспечение реализации меморандума] фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено", - отметили в МИД РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация