В МИД РФ заявили о приостановке работы ООН по меморандуму с Россией в зерновой сделке

Организация перестала направлять Москве регулярные отчеты о проделанной работе, сообщили в дипведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Деятельность по обеспечению реализации меморандума Россия - ООН в рамках зерновой сделки фактически приостановлена, всемирная организация перестала направлять Москве регулярные отчеты о проделанной работе. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.

"В настоящее время соответствующая деятельность [обеспечение реализации меморандума] фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено", - отметили в МИД РФ.