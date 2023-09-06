Минцифры планирует завершить аудит решений по выдаче IT-грантов до конца сентября

Гранты не будут выдавать до завершения проверки, поскольку будет изменена процедура их выдачи, отметил глава ведомства Максут Шадаев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ продолжает проводить аудит решений о выдаче грантов на разработки в сфере IT, его завершение планируется до конца сентября - середины октября. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Продолжается аудит. Думаю, что до конца сентября. Может быть, до середины октября [аудит будет завершен]", - сказал министр.

Шадаев также добавил, что гранты не будут выдавать до завершения проверки, поскольку будет изменена процедура их выдачи. "Мы нашли возможность сделать ее более совершенной и минимизировать любые такие возможности… Просто больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности", - добавил министр.

"Такой сложный процесс - то есть пересборка процесса выдачи грантов. У нас же вопрос там не в том, что мы сейчас проверяем какие-то случаи необоснованных отказов или наоборот. Скорее, мы полностью описали прям все процессы, построили модель. Смотрим, где есть какие-то условно узкие места, их надо расшивать. Обсуждаем, как нам перестроить процедуру. Поэтому будем менять нормативку под это", - заключил Шадаев.

Минцифры РФ 17 июля объявило, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий.