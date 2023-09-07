В Уссурийске выделенные на День города деньги направят пострадавшим от наводнения

Средства планировалось потратить на фейерверк и приглашение известного артиста

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Уссурийска в Приморском крае направит деньги, выделенные на фейерверк в честь Дня города и приглашение известного артиста, пострадавшим от августовского наводнения, сообщает пресс-служба мэрии.

"В начале года при формировании бюджета мы заложили почти 15 млн рублей на День города и Новый год, хотели подарить жителям города хорошую концертную программу, пригласить звезду, устроить фейерверк. Но сейчас считаю, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от наводнения", - цитирует пресс-служба главу городского округа Евгения Коржа.

Уточняется, что само празднование не отменено. Накануне Дня города состоится торжественное собрание, на котором благодарственными письмами главы будут отмечены заслуги спасателей, военнослужащих и волонтеров. Начнется День города 16 сентября с субботника. Ровно в полдень на центральной площади стартует благотворительный марафон "Собираем урожай". У многих владельцев частных подворий и в городе, и в селах пострадали посадки, и здесь для них неравнодушные граждане могу принести картофель, лук, морковь, свеклу, капусту, другие овощи.

В течение дня на центральной площади выступят коллективы муниципальных учреждений культуры и искусства, а также образовательных учреждений.

В этом году Уссурийск отмечает 157-ю годовщину с даты своего основания. Сегодня в городе проживают 175 тысяч жителей, а в Уссурийском городском округе - 205 тысяч. Это второй город по величине в Приморском крае.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. Всего за период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов было подтоплено 5 648 жилых домов, было нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.