В ООН сообщили об активной работе над обеспечением экспорта продовольствия и удобрений РФ

Организация также участвует в вопросе выполнения меморандума о понимании с Россией, заявил ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш

ДЖАКАРТА, 7 сентября. /ТАСС/. ООН по-прежнему активно работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил журналистам в Джакарте генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы активно участвуем не только в вопросе возвращения черноморской зерновой инициативы, но также и выполнения меморандума о понимании с Российской Федерацией, - сказал он. - Мы по-прежнему активно работаем по вопросам, касающимся доступа России к финансовым рынкам и другим различным аспектам, чтобы обеспечить ее экспорт".