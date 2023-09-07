7 сентября, 05:11

В ООН сообщили об активной работе над обеспечением экспорта продовольствия и удобрений РФ

Организация также участвует в вопросе выполнения меморандума о понимании с Россией, заявил ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш

ДЖАКАРТА, 7 сентября. /ТАСС/. ООН по-прежнему активно работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил журналистам в Джакарте генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

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"Мы активно участвуем не только в вопросе возвращения черноморской зерновой инициативы, но также и выполнения меморандума о понимании с Российской Федерацией, - сказал он. - Мы по-прежнему активно работаем по вопросам, касающимся доступа России к финансовым рынкам и другим различным аспектам, чтобы обеспечить ее экспорт". 

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Гутерриш, Антониу
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