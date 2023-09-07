Профсоюзы отложили начало забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии на сутки

Решение приняли на фоне продолжающихся переговоров об урегулировании трудового спора, передает Australian Financial Review

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей Австралии, отложил проведение забастовки, которая должна была начаться на СПГ-заводах нефтегазовой компании Chevron 7 сентября. Как сообщает издание Australian Financial Review, решение было принято на фоне продолжающихся переговоров об урегулировании трудового спора.

По ее данным, профсоюзы и администрация Chevron в течение следующих нескольких часов могут заключить соглашение о повышении оплаты труда сотрудников СПГ-заводов, что позволит избежать забастовки. "Профсоюзы уведомили нас о том, что акции не будут проводиться на наших предприятиях до 06:00 по местному времени пятницы, 8 сентября [01:00 мск]. Мы продолжим переговоры и будем стремиться к тому, чтобы их результат отвечал интересам как сотрудников, так и компании", - приводит издание слова представителя Chevron.

По данным Australian Financial Review два завода Chevron, расположенные в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента, ежедневно производят около 24,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Крупнейшими потребителями этого газа являются Япония и Китай, однако часть добычи идет также на внутренний рынок Австралии. Средняя зарплата сотрудников предприятий составляет 240 тыс. австралийских долларов ($153 тыс.) в год, тогда как профсоюзы требуют увеличить ее до более чем 300 тыс. австралийских долларов ($191 тыс.) в год.

10 августа агентство Bloomberg отмечало, что возможные забастовки работников австралийских заводов по производству СПГ рискуют поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в 2022 году стали Япония, Китай и Южная Корея.