7 сентября, 06:29

Глава "Молдовагаза" прокомментировал данные аудита долга "Газпрому"

По словам Вадима Чебана, вызывает недоумение публично обнародованная цифра в $8,6 млн, поскольку только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил недоумение данными отчета международных аудиторов по долгу перед "Газпромом", который представил накануне министр энергетики республики Виктор Парликов.

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"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже. Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", - написал он в Telegram-канале. Ранее Чебан также заявил, что "Молдовагаз" представил все необходимые документы аудиторам.

Накануне Парликов сообщал, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов со стороны "Молдовагаза" и "Газпрома", а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Он отметил, что республика готова к спору с российским холдингом в международном суде.

"Газпром" в своем заявлении выразил категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности и заявил о намерении и далее отстаивать свои законные права всеми возможными способами. МИД РФ призвал власти Молдавии воздержаться от политизации двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. 

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