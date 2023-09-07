Глава "Молдовагаза" прокомментировал данные аудита долга "Газпрому"

По словам Вадима Чебана, вызывает недоумение публично обнародованная цифра в $8,6 млн, поскольку только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил недоумение данными отчета международных аудиторов по долгу перед "Газпромом", который представил накануне министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже. Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", - написал он в Telegram-канале. Ранее Чебан также заявил, что "Молдовагаз" представил все необходимые документы аудиторам.

Накануне Парликов сообщал, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов со стороны "Молдовагаза" и "Газпрома", а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Он отметил, что республика готова к спору с российским холдингом в международном суде.

"Газпром" в своем заявлении выразил категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности и заявил о намерении и далее отстаивать свои законные права всеми возможными способами. МИД РФ призвал власти Молдавии воздержаться от политизации двустороннего взаимодействия в энергетической сфере.