"Итэлма" планирует начать выпуск отечественных систем ESP в декабре

Системы стабилизации будут устанавливать на Lada Vesta, сообщили в компании

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Серийное производство российских систем стабилизации для авто (ESP) планируется начать в декабре этого года на предприятии "Итэлмы" в Костроме. ESP будут устанавливаться на автомобили Lada Vesta, сообщили ТАСС в компании.

"Итэлма" в декабре планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, их будут поставлять на "Автоваз" для модели Lada Vesta", - сказал технический директор научно-производственного предприятия (НПП) "Итэлма" Андрей Бутнев, слова которого привела пресс-служба.

Установка систем на автомобили намечена на первое полугодие 2024 года, добавил он.

В июле на предприятии в Костроме было также запущено производство первых отечественных антиблокировочных систем. Тогда гендиректор "Итэлмы" Алексей Воробьев говорил, что автомобили "Автоваза" будут оснащаться ABS костромского производства.

НПП "Итэлма" создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. Предприятие поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.