СМИ: дочерняя компания французской группы Orano приостановила деятельность в Нигере

Речь идет о предприятии Somair

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Somair, которая является дочерним предприятием французской промышленной группы Orano, приостановила деятельность в Нигере, поскольку необходимые для переработки урана компоненты не поступают в компанию из-за санкций. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Как отмечается, компания не получает необходимое количество компонентов для переработки урановой руды, так как их транспортировка из порта Котону в Бенине заблокирована из-за санкций. Запас реагентов, рассчитанный на несколько недель, израсходован.

Ранее французская компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающая уран в Нигере, объявила об эвакуации части сотрудников. При этом компания заявляла, что продолжит работать в Нигере, несмотря на начинающуюся эвакуацию французских граждан и произошедший военный переворот. Телеканал BFMTV со ссылкой на данные Orano сообщил, что 99% сотрудников являются гражданами Нигера. Компания, специализирующаяся на производстве топлива для АЭС, 50 лет разрабатывала два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: Somair и COMINAK. Последний после истощения запасов был закрыт 31 марта 2021 года, однако сейчас проводятся работы по его реконструкции. Somair является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой - заключенное в мае соглашение группы и правительства Нигера предусматривает разработку рудника до 2040 года.