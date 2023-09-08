Проезд по М-12 до Арзамаса обойдется легковым авто в 2,8 тыс. рублей

А для грузовых - примерно 6 тыс. рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых авто составит около 2,8 тыс. рублей, а для грузовых - примерно 6 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев.

"От Москвы до Арзамаса - где-то в районе 2,8 тыс. рублей. Это полная стоимость проезда для легкового транспорта. <…> Для грузовых - это где-то на уровне 6 тыс. рублей", - сказал он, напомнив о программе лояльности, которая позволяет водителям экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

Общая протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса составляет 415,6 км. На этом протяжении построено 10 транспортных развязок, 144 искусственных сооружений, а также четыре многофункциональных зоны (МФЗ). Также на М-12 работают несколько временных контейнерных АЗС (средняя частота - не более 100 км). До конца 2023 года к моменту открытия автодороги до Казани всего будут действовать 16 МФЗ.