Балтзавод получит возврат НДС за первые три ледокола

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов отметил, что третий и четвертый ледокол достраиваются, пятый и шестой будут сейчас закладываться

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября./ТАСС/. Балтийский завод получит финансовую помощь в виде возврата НДС за первые три ледокола. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на сессии "Мировой транспортный северный путь" в рамках ВЭФ.

"Одна из основных верфей - Балтийский завод. Здесь строятся атомные ледоколы 22220, тоже была непростая ситуация [как и у многих "дочек" ОСК, но она разрешилась], в том числе, спасибо Минфину, который согласовал возврат НДС за первые три ледокола", - сказал он, добавив, что этот вопрос долгое время не решался, но теперь "в будущее Балтзавода можно смотреть с уверенностью, ледоколы 22220 будут строиться".

По словам Евтухова, третий и четвертый ледокол достраиваются, пятый и шестой будут сейчас закладываться, а к 2035 году "надо будет [сделать] седьмой, восьмой и даже может девятый, не считая «Лидера», который строится на «Звезде»".

Ранее в интервью РБК председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ОСК не будет продавать акции Балтийского завода. В январе действующий на тот момент глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корпорация передаст 51% акций судостроительного Балтийского завода Росатому.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.