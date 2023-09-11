11 сентября, 03:17
Восточный экономический форум

Минэнерго ожидает сохранения уровня экспорта угля по итогам 2023 года

Замглавы ведомства Сергей Мочальников отметил, что прогноз также касается и добычи ресурса

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики ожидает, что по итогам 2023 года экспорт и добыча угля в России останутся на уровне 2022 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в рамках Восточного экономического форума.

"Прогнозируем на уровне 2022 года, плюс-минус. И экспорт, и добычу", - сказал он.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов при этом заявлял, что добыча российского угля в 2023 году на 1% обогнала показатели 2022 года, экспорт в свою очередь вырос на 3%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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