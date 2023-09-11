В Японии в 2024 году перезапустят реактор такого же типа, как на АЭС "Фукусима-1"

Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в стране после трагедии на электростанции в 2011 году

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Энергетическая компания Chugoku Electric Power в августе 2024 года осуществит перезапуск второго реактора АЭС "Симанэ" на западе Японии, который является аналогичным типу реактора аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Ранее свое одобрение плану перезапуска высказало законодательное собрание префектуры Симанэ и еще пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Кроме того, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.

Второй энергоблок АЭС "Симанэ" был построен в 1989 году. Рабочая установка представляет собой кипящий водо-водяной реактор мощностью 820 МВт. Работа реактора была приостановлена в 2012 году для прохождения проверки на безопасность. Такой же тип использовался и на аварийной АЭС "Фукусима-1". Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на "Фукусиме-1" в 2011 году.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. В связи с этим правительство рассчитывает осуществлять политику частичного перезапуска атомных станций после проведения их проверок на безопасность.