Врио главы ФТС назвал беспределом запрет на ввоз автомобилей в ЕС

Руслан Давыдов добавил, что с точки зрения таможенной логики такие решения абсолютно незаконны

ТАСС, 11 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов считает запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями и смартфонами "полным беспределом".

"Глупость европейцев и вообще полный беспредел то, что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны", - сообщил он изданию РБК в кулуарах ВЭФ.

Отвечая на вопрос о возможном решении проблемы, врио главы ФТС напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что в рамках уже действующих ограничительных мер россияне не могут ввозить на территорию ЕС личные автомобили, зарегистрированные в РФ, а также некоторые персональные предметы.