Путин на пленарной сессии ВЭФ оценит развитие Дальнего Востока за 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) оценит достижения в развитии Дальнего Востока за истекший год и за 10 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

"Оценки и анализ того, что достигнуто и за истекший год, и за десятилетие на Дальнем Востоке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что стоит ожидать в речи президента на пленарной сессии.