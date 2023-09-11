11 сентября, 09:46,
обновлено 11 сентября, 10:11
Восточный экономический форум

Путин на пленарной сессии ВЭФ оценит развитие Дальнего Востока за 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) оценит достижения в развитии Дальнего Востока за истекший год и за 10 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

"Оценки и анализ того, что достигнуто и за истекший год, и за десятилетие на Дальнем Востоке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что стоит ожидать в речи президента на пленарной сессии. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДальний ВостокВосточный экономический форум
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