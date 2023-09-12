"Новатэк" продолжает поставлять СПГ финской Gasum с "Криогаз Высоцка"

При этом компания отказалась от строительства второй очереди завода

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" поставит СПГ финской Gasum с "Криогаз Высоцка" в полном объеме, несмотря на временную приостановку экспорта по инициативе финской компании весной этого года. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Перерыв был небольшой, месяц с небольшим. [Сейчас] все в плановых контрактных объемах поставляется", - сказал он.

Михельсон добавил, что "Новатэк" в I квартале 2024 года может на 10-15% увеличить проектную мощность "Криогаз Высоцка" после запуска компрессорной станции. При этом компания отказалась от строительства второй очереди завода.

"По второй линии мы перестали рассматривать этот вариант. Мы вводим компрессорную в первом квартале следующего года. Повышение давления на входе добавит 10-15% к проектной мощности", - отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.