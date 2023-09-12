ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 и в 2024 годах

В организации считают, что спрос вырастет в 2023 году на 2,4 млн б/с и на 2,2 млн б/с в 2024 году

ТАСС, 12 сентября. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 году на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) и на 2,2 млн б/с в 2024 году, говорится в сентябрьском отчете организации. Таким образом, ОПЕК второй месяц подряд не меняет свою оценку.

В абсолютном значении показатели могут составить 102,1 млн б/с в 2023 году и около 104,3 млн б/с в 2024 году. В следующем году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая поддержат спрос на нефть.

ОПЕК также повысила прогноз по росту поставок нефти от стран, не входящих в организацию, в 2023 году на 100 тыс. б/ с, до 1,6 млн б/с.

Основными драйверами роста предложения нефти в следующем году, по мнению ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, в то время как наибольшее снижение производства ожидается в Мексике и Малайзии.